***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -7.025 2.358.813 3.234.401 122.549 868.817 16.666.080 16.666.080Transferler868.817 -868.817Dönem Karı (Zararı)-54.337 -54.337 -54.337Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.953 1.953 1.953Dönem Sonu Bakiyeler11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -5.072 2.358.813 3.234.401 991.366 -54.337 16.613.696 16.613.696Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.800.000 1.655.953 -2.383.134 15.706 -3.658 2.358.813 3.234.401 132.888 -1.496.482 14.314.487Transferler-2.383.134 886.652 1.496.482Dönem Karı (Zararı)1.444.463 1.444.463 1.444.463Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.662 -16.662 -16.662Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.383.134 2.383.134 2.383.134Dönem Sonu Bakiyeler11 10.800.000 1.655.953 15.706 -20.320 2.358.813 851.267 1.019.540 1.444.463 18.125.422 18.125.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.393.912 -101.909Dönem Karı (Zararı)1.444.463 2.339.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.105.597 -2.197.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 147 -517Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.779 -8.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 51.779 -8.772Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.373 -119.767Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -122 1.743Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.495 -121.510Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16.795 -120.001Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.795 -120.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.586.557 -2.533.512İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -3.586.557 -2.533.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 410.866 586.538Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.465İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-728.095 -243.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.496 17.867İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.240 17.700İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-256 167Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.912 18Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.478 9.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.478 9.216Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 459 221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-719.252 -215.582İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -720.467 -215.582İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.628 -55.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.628 15.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-71.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.389.229 -101.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.683 64YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.381.761 117.263İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.383.134 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.383.134 0Ödenen Faiz14 -1.495 118.984Alınan Faiz13 122 -1.721YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.151 15.354NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.151 15.354DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.981 -50.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.830 -35.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.830 18.981Finansal Yatırımlar48.538 65.333Diğer Alacaklar43.259 21.763İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 35.400 14.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.859 7.603Peşin Ödenmiş Giderler4.928 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 257Diğer Dönen Varlıklar107.459 122.087ARA TOPLAM211.014 228.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.014 228.437DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 19.653.778 16.067.221Maddi Duran Varlıklar8 0 147TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.653.778 16.067.368TOPLAM VARLIKLAR19.864.792 16.295.805KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 9.207 6.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 33.104 15.983Diğer Borçlar77.026 796.278İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 75.811 796.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.215Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40.550Kısa Vadeli Karşılıklar19.498 8.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 19.498 8.567ARA TOPLAM179.385 827.557TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.385 827.557UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar56.131 15.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 56.131 15.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.503.854 1.138.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.559.985 1.153.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.739.370 1.981.318ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.125.422 14.314.487Ödenmiş Sermaye11 10.800.000 10.800.000Sermaye Düzeltme Farkları11 1.655.953 1.655.953Geri Alınmış Paylar (-)11 -2.383.134Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 15.706 15.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.338.493 2.355.155Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)11 2.358.813 2.358.813Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.320 -3.658Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.320 -3.658Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 851.267 3.234.401Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.019.540 132.888Net Dönem Karı veya Zararı1.444.463 -1.496.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.125.422 14.314.487TOPLAM KAYNAKLAR19.864.792 16.295.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 85.163 653.988 0 52.334Satışların Maliyeti12 -82.140 -655.260 0 -52.346TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.023 -1.272 0 -12BRÜT KAR (ZARAR)3.023 -1.272 0 -12Genel Yönetim Giderleri-237.842 -195.106 -117.832 -57.608Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler507.881 43.642 27.714 12.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-84.769 0 -6.591 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)188.293 -152.736 -96.709 -44.771Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 41.900 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-151.325 -161.901 10.530 -57.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.819.734 -2.533.512 280.168 -2.042.202FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.856.702 -2.806.249 193.989 -2.143.973Finansman Gelirleri13 122 1.743 0 719Finansman Giderleri14 -1.495 -121.510 -363 -72.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.855.329 -2.926.016 193.626 -2.215.829Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-410.866 586.538 -22.776 462.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -40.790 0 20.638 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -370.076 586.538 -43.414 462.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528DÖNEM KARI (ZARARI)1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.444.463 -2.339.478 170.850 -1.753.528Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.662 2.937 -13.271 -853Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.362 2.937 -17.014 -853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.700 0 3.743 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.700 0 3.743Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.662 2.937 -13.271 -853TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.427.801 -2.336.541 157.579 -1.754.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.427.801 -2.336.541 157.579 -1.754.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795046BIST