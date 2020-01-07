***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.01.2020 16:15
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 07.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-140 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808359
BIST
16:32113.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.701,93
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:325,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:326,6769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:32300,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,26
|Açılış
|: 300,95
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,04
|31.817.012
|% 16,75
|
|BRYAT
|66,95
|10.508.789
|% 16,74
|
|DERAS
|4,05
|82.149.007
|% 16,05
|
|HUBVC
|17,10
|83.418.035
|% 14,77
|
|DAGHL
|2,88
|15.596.129
|% 14,74
|
|IZMDC
|7,75
|2.145.157
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|624.142
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|ASELS
|22,16
|405.244.078
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|IPEKE
|9,23
|264.272.563
|% 0,65
|
|TUPRS
|123,60
|199.957.682
|% 0,16
|
|ALBRK
|1,60
|292.085.645
|% 5,26
|
|THYAO
|13,69
|1.645.361.244
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,43
|127.641.645
|% 2,14
|
|DOHOL
|1,89
|136.531.324
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|193.397.334
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8141
|7,8533
|% -0,32
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,49
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-0,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:47HUBVC
Yüzde 13.62 oranında artışla 16.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 134, 580 adet işlem
-
16:46OYLUM
Yüzde 4.75 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 676, 299 adet işlem
-
16:45MNDRS
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 544, 429 adet işlem
-
16:44YGYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 417, 785 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 113, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de