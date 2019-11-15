GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.11.2019 09:45
GÜNCEL HABERLER



***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Azize Bakan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 13.09.2019 0 212 346 15 15 info@dagiholding.com Spk İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 210113-702165
Ayşegül TEKER Yatırımcı İlişkileri Personeli 06.05.2015 0 212 346 15 15 info@dagiholding.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799063


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:51104.742
Değişim :  0,93% |  961,64
Açılış :  104.475  
Önceki Kapanış :  103.781  
En Yüksek
104.833 En Düşük
104.409
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 5,65 4.012.225 % 13,23  
KLNMA 42,78 20.390.603 % 10,94  
COSMO 1,42 876 % 8,40  
DIRIT 0,98 2.499.714 % 7,69  
HUBVC 7,90 3.254.766 % 7,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4011 7,4382 % 0,27  
Frank 5,8067 5,8416 % 0,29  
Riyal 1,5323 1,5400 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 -4,27  
Altın Gr. 272 272 0,13  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 16,88 16,91 -0,13  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 62,38 62,38 0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru