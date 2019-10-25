***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/10/2019Karar Sayısı2019/22Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) Şirketimizin "1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019" dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 9 aylık finansal tablo ve dipnotları, faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmemiş 9 aylık finansal tablo, faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olmasısonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 2019 yılı 9 aylık finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 2019 yılı 9 aylık faaliyet ve Kurumsal yönetim uyum raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederizSaygılarımızla,DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Mahmut Nedim KOÇ Yön.Kur.Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795048BIST