***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:51
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.691.514 -95.691.514 -95.691.514
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -95.691.514 -306.046.643 -306.046.643
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-70.199.390 70.199.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.080.089 1.080.089 1.080.089
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 1.080.089 -279.508.185 -279.508.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.319.291 -17.953.016
Dönem Karı (Zararı)
1.080.089 -95.691.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.080.089 -95.691.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.406.473 2.201.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.062.593 1.863.043
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.937.216 -63.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.937.216 -63.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -593.336 401.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.805.853 75.537.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.052.731 -5.086.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.052.731 -5.086.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.071 -11.734.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-505.071 -11.734.885
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.954.533 600.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.230.568 33.017.052
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.230.568 33.017.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 973.353 379.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.575.544 57.251.093
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.575.544 57.251.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.825 1.110.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -456.302 412.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 86.477 698.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.319.291 -17.953.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.599.913 -1.506.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.597.885 -1.506.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.597.885 -1.506.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.735.848 20.177.214
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.735.848 20.177.214
Kredilerden Nakit Girişleri
12.735.848 20.177.214
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.816.644 717.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.816.644 717.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 303.439 667.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.120.083 1.384.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.120.083 303.439
Ticari Alacaklar
41.245.526 32.192.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.135.237 13.080.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.110.289 19.112.447
Diğer Alacaklar
2.501.259 2.673.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.501.259 2.673.102
Stoklar
8 15.740.354 21.694.887
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.293.775 13.934.372
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.389.457 1.933.156
ARA TOPLAM
80.290.454 72.731.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
80.290.454 72.731.751
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 21.578.949 17.060.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.814.520 1.797.338
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.314.391 2.996.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.152.505 1.559.169
Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.860.402 23.414.262
TOPLAM VARLIKLAR
107.150.856 96.146.013
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 35.279.915 15.175.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 47.797.771 53.079.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 8.115.264 11.740.755
Ticari Borçlar
106.072.810 110.303.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 361.107 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 105.711.703 110.303.378
Diğer Borçlar
15.601.987 14.210.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.601.987 14.210.192
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 49.558.795 52.188.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.990.531 3.017.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.990.531 3.017.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 473.536 387.060
ARA TOPLAM
266.890.609 260.103.028
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.890.609 260.103.028
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 110.545.767 109.006.469
Diğer Borçlar
865.269 1.202.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 865.269 1.202.582
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.289.181 6.351.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.289.181 6.351.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 68.215 70.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.768.432 116.631.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
386.659.041 376.734.287
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-279.508.185 -280.588.274
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.707.137 2.707.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.707.137 2.707.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.707.137 2.707.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-343.127.154 -272.927.764
Net Dönem Karı veya Zararı
1.080.089 -70.199.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-279.508.185 -280.588.274
TOPLAM KAYNAKLAR
107.150.856 96.146.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 352.811.450 245.981.199 117.025.295 86.594.180
Satışların Maliyeti
18 -246.085.446 -170.775.480 -79.691.736 -60.916.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.726.004 75.205.719 37.333.559 25.677.253
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
106.726.004 75.205.719 37.333.559 25.677.253
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.503.900 -14.053.614 -6.645.322 -3.554.414
Pazarlama Giderleri
19 -48.739.069 -26.672.426 -19.824.636 -10.731.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.064.099 -818.751 -383.607 -269.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 25.000.520 20.847.547 7.067.779 12.575.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -25.156.061 -50.576.328 -6.618.138 -36.754.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.263.395 3.932.147 10.929.635 -13.057.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.263.395 3.932.147 10.929.635 -13.057.192
Finansman Gelirleri
22 6.215.417 0 6.215.417 0
Finansman Giderleri
22 -42.994.087 -99.222.185 -10.013.496 -54.673.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
484.725 -95.290.038 7.131.556 -67.730.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
595.364 -401.477 377.454 -551.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 595.364 -401.477 377.454 -551.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798292
BIST