***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-20.805.060 20.805.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.691.514 -95.691.514 -95.691.514Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -95.691.514 -306.046.643 -306.046.643Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -272.927.764 -70.199.390 -280.588.274 -280.588.274Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-70.199.390 70.199.390 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.080.089 1.080.089 1.080.089Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler53.281.753 6.549.990 2.707.137 -343.127.154 1.080.089 -279.508.185 -279.508.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.319.291 -17.953.016Dönem Karı (Zararı)1.080.089 -95.691.514Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.080.089 -95.691.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.406.473 2.201.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 2.062.593 1.863.043Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.937.216 -63.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.937.216 -63.053Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -593.336 401.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.805.853 75.537.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.052.731 -5.086.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -9.052.731 -5.086.969Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-505.071 -11.734.885İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-505.071 -11.734.885Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 5.954.533 600.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.230.568 33.017.052İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -4.230.568 33.017.052Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 973.353 379.612Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.575.544 57.251.093İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.575.544 57.251.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-369.825 1.110.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -456.302 412.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 86.477 698.463Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.319.291 -17.953.016YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.599.913 -1.506.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.597.885 -1.506.956Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.597.885 -1.506.956Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.735.848 20.177.214Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.735.848 20.177.214Kredilerden Nakit Girişleri12.735.848 20.177.214Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.816.644 717.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.816.644 717.242DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 303.439 667.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.120.083 1.384.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.120.083 303.439Ticari Alacaklar41.245.526 32.192.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.135.237 13.080.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.110.289 19.112.447Diğer Alacaklar2.501.259 2.673.102İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.501.259 2.673.102Stoklar8 15.740.354 21.694.887Peşin Ödenmiş Giderler9 16.293.775 13.934.372Diğer Dönen Varlıklar15 2.389.457 1.933.156ARA TOPLAM80.290.454 72.731.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR80.290.454 72.731.751DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 21.578.949 17.060.839Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.814.520 1.797.338Peşin Ödenmiş Giderler9 1.314.391 2.996.879Ertelenmiş Vergi Varlığı17 2.152.505 1.559.169Diğer Duran Varlıklar37 37TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.860.402 23.414.262TOPLAM VARLIKLAR107.150.856 96.146.013KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 35.279.915 15.175.927Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 47.797.771 53.079.718Diğer Finansal Yükümlülükler4 8.115.264 11.740.755Ticari Borçlar106.072.810 110.303.378İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 361.107 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 105.711.703 110.303.378Diğer Borçlar15.601.987 14.210.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 15.601.987 14.210.192Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 49.558.795 52.188.820Kısa Vadeli Karşılıklar3.990.531 3.017.178Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.990.531 3.017.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 473.536 387.060ARA TOPLAM266.890.609 260.103.028TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.890.609 260.103.028UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 110.545.767 109.006.469Diğer Borçlar865.269 1.202.582İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 865.269 1.202.582Uzun Vadeli Karşılıklar8.289.181 6.351.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.289.181 6.351.965Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 68.215 70.243TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.768.432 116.631.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER386.659.041 376.734.287ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-279.508.185 -280.588.274Ödenmiş Sermaye16 53.281.753 53.281.753Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.549.990 6.549.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.707.137 2.707.137Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.707.137 2.707.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.707.137 2.707.137Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-343.127.154 -272.927.764Net Dönem Karı veya Zararı1.080.089 -70.199.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-279.508.185 -280.588.274TOPLAM KAYNAKLAR107.150.856 96.146.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 352.811.450 245.981.199 117.025.295 86.594.180Satışların Maliyeti18 -246.085.446 -170.775.480 -79.691.736 -60.916.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)106.726.004 75.205.719 37.333.559 25.677.253Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)106.726.004 75.205.719 37.333.559 25.677.253Genel Yönetim Giderleri19 -19.503.900 -14.053.614 -6.645.322 -3.554.414Pazarlama Giderleri19 -48.739.069 -26.672.426 -19.824.636 -10.731.348Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.064.099 -818.751 -383.607 -269.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 25.000.520 20.847.547 7.067.779 12.575.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -25.156.061 -50.576.328 -6.618.138 -36.754.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.263.395 3.932.147 10.929.635 -13.057.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.263.395 3.932.147 10.929.635 -13.057.192Finansman Gelirleri22 6.215.417 0 6.215.417 0Finansman Giderleri22 -42.994.087 -99.222.185 -10.013.496 -54.673.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)484.725 -95.290.038 7.131.556 -67.730.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri595.364 -401.477 377.454 -551.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 595.364 -401.477 377.454 -551.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179DÖNEM KARI (ZARARI)1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13 0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.080.089 -95.691.515 7.509.010 -68.282.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798292BIST