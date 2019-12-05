***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.12.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısındaİlgili protokol ile mülkiyeti Vakıflar Bankası, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Türkiye Kalkınma Bankasına geri alım hakkı ile devrettiğimiz Çanakkale ve Edirne – Enez'deki fabrika bina ve arazilerimizin geri alımı ve ilgili protokol kapsamında tüm borçlarımızın kapatılması müzakerelerine ilgili kurumlar ile başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802125BIST