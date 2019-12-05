***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 18:55
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.12.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında
İlgili protokol ile mülkiyeti Vakıflar Bankası, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Türkiye Kalkınma Bankasına geri alım hakkı ile devrettiğimiz Çanakkale ve Edirne – Enez'deki fabrika bina ve arazilerimizin geri alımı ve ilgili protokol kapsamında tüm borçlarımızın kapatılması müzakerelerine ilgili kurumlar ile başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802125
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0023
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 272,93
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5431
|7,5809
|% 0,40
|
|Frank
|5,8000
|5,8349
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,20
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,45
|