***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 29.12.2017 ve 05.12.2019 tarihli açıklamalarımızİlgi açıklamarımızda belirtilen alacaklı bankalarımızla yaptığımız 60 ayda eşit taksit ödemeli protokole taraf bankalarımızdan T.Emlak Bankasına olan borcumuz, en son vade tarihi olan 30.06.2022 tarihine kadar giden aylık taksit ödemelerinin vadeleri beklenmeden bugün itibari ile ödenerek kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805240BIST