***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
11.11.2019 19:52
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmişti. SPK'nun 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu mali tablolarında yer alan özkaynağının -279.508.185 TL olduğu ,Şirketin bilanço dışı varlığı ,markasının cari değerinin 51.2 milyon usd olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun konsolide olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmadığı 11 Mayıs 2015 tarihli özel durum açıklamamız ile bildirilmişti. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nun 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376.Maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 Md. uyarınca solo ve Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı +104.378.063 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 53.281.753 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798296
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
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103.841
En Düşük
102.369
18:055,7733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,7720
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|Önceki Kapanış
|: 5,7690
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5,7741
En Düşük
5,7707
18:056,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,35
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