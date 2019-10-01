***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 19:11
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Toma Finance Ltd. Finansal Hizmetler 5.226.165,34 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. İkamet Amaçlı Bina İnşaatı 40.000.000,00 TRY 50,01 Bağlı Ortaklık
Denge Film Proddüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789492
BIST
11:08104.260
En Yüksek
|Değişim
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|| 383,14
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:085,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7350
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:086,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1450
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:08273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 273,52
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26