***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.10.2019 16:36
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/08/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Denizbank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZBK12033
Nominal Değer (TL)
360.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/10/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
17/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794808
BIST
17:28100.332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -13,61
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:285,7640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:286,3963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:28279,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,18
|Açılış
|: 279,99
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3689
|7,4059
|% -0,26
|
|Frank
|5,7790
|5,8138
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|8,08
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,09
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% 0.00 ) 96, 515
-
17:41
IHGZT, KLNMA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ISKUR, EMNIS, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41METRO
Yüzde 5.64 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 033, 612 adet işlem
-
17:40KLMSN
Yüzde 15.29 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 399 adet işlem