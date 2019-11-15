***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DENIZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPazarı kesin olarak kapatılan DENIZBANK payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 18.11.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDENIZBANK XBANA 18/11/2019DENIZBANK XBANK 18/11/2019DENIZBANK XUMAL 18/11/2019DENIZBANK XUTUM 18/11/2019DENIZBANK XTUMY 18/11/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799187BIST