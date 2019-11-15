***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
15.11.2019 17:01
***DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Pazarı kesin olarak kapatılan DENIZBANK payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 18.11.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DENIZBANK XBANA 18/11/2019
DENIZBANK XBANK 18/11/2019
DENIZBANK XUMAL 18/11/2019
DENIZBANK XUTUM 18/11/2019
DENIZBANK XTUMY 18/11/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799187
BIST
17:49105.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.716,63
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:495,7485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:496,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:49270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7827
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
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17:58KUYAS
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17:57FONET
Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT