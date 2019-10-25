***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2019 18:13
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.027 0 0 11.027 3.355.387 -555.313 -2.538.354 261.720 0 0 1.706.908 1.979.655 1.382 1.981.037
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 309 300 609
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 75.331 -15.371 601.351 661.311 5.506.933 -1.014.648 -4.279.655 212.630 5.111.808 3.989.946 1.706.908 15.066.279 11.326 15.077.605
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3 58 0 55 274.845 603.992 -143.890 734.947 0 0 1.006.300 1.741.302 -85 1.741.217
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.190 -45.512 778.053 815.731 4.392.429 -201.249 -3.465.803 725.377 7.294.331 4.006.761 1.006.300 17.232.176 14.311 17.246.487
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
70.542.222 124.880.314 195.422.536 70.119.981 133.267.437 203.387.418
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.466.963 22.090.660 32.557.623 10.758.483 22.919.571 33.678.054
Teminat Mektupları
10.445.681 15.276.336 25.722.017 10.744.708 15.583.822 26.328.530
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 98.580 177.601 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.366.660 15.177.756 25.544.416 10.665.687 15.481.164 26.146.851
Banka Kredileri
8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.282 3.081.288 3.094.570 5.949 3.505.885 3.511.834
Belgeli Akreditifler
5.466 2.007.188 2.012.654 5.949 1.838.619 1.844.568
Diğer Akreditifler
7.816 1.074.100 1.081.916 0 1.667.266 1.667.266
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.586.501 3.586.501 0 3.614.326 3.614.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.738.637 6.827.206 44.565.843 34.851.430 8.808.308 43.659.738
Cayılamaz Taahhütler
36.651.480 6.687.143 43.338.623 33.975.209 8.808.308 42.783.517
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.096.818 3.034.675 4.131.493 1.409.987 3.754.663 5.164.650
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.825.644 0 12.825.644 11.210.043 85.027 11.295.070
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.936.492 0 1.936.492 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.773 0 1.773 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
20.322.891 0 20.322.891 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.206 0 7.206 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
460.656 3.652.468 4.113.124 308.020 4.968.618 5.276.638
Cayılabilir Taahhütler
1.087.157 140.063 1.227.220 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.086.598 140.063 1.226.661 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.336.622 95.962.448 118.299.070 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.336.622 95.962.448 118.299.070 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.019.183 4.324.740 5.343.923 2.721.070 4.761.386 7.482.456
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
607.246 2.058.679 2.665.925 1.236.475 2.478.261 3.714.736
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
411.937 2.266.061 2.677.998 1.484.595 2.283.125 3.767.720
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.274.065 78.687.532 93.961.597 13.733.466 83.753.085 97.486.551
Swap Para Alım İşlemleri
3.527.559 33.153.477 36.681.036 2.128.687 33.874.794 36.003.481
Swap Para Satım İşlemleri
5.646.506 28.099.064 33.745.570 5.004.779 31.897.280 36.902.059
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.050.000 8.717.496 11.767.496 3.300.000 8.990.506 12.290.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.050.000 8.717.495 11.767.495 3.300.000 8.990.505 12.290.505
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.878.528 6.956.545 11.835.073 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
2.028.648 3.783.820 5.812.468 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.849.880 3.063.379 5.913.259 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 54.673 54.673 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 54.673 54.673 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.164.846 993.376 2.158.222 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
166.532 853.474 1.020.006 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
998.314 139.902 1.138.216 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.000.255 5.000.255 26.831 2.285.777 2.312.608
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
575.060.697 222.668.132 797.728.829 562.778.979 207.384.353 770.163.332
EMANET KIYMETLER
69.754.537 9.198.942 78.953.479 81.167.104 9.015.106 90.182.210
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
136.697 136.697 137.780 0 137.780
Emanete Alınan Menkul Değerler
67.115.725 7.159.441 74.275.166 78.009.150 6.886.818 84.895.968
Tahsile Alınan Çekler
1.360.206 1.515.355 2.875.561 1.451.819 1.609.409 3.061.228
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.140.657 357.964 1.498.621 1.567.103 384.389 1.951.492
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.252 166.182 167.434 1.252 134.490 135.742
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
504.583.398 212.542.362 717.125.760 481.305.305 196.994.274 678.299.579
Menkul Kıymetler
2.800.148 59.026 2.859.174 3.116.269 55.289 3.171.558
Teminat Senetleri
326.147.854 68.614.789 394.762.643 308.431.632 65.320.900 373.752.532
Emtia
15.979.424 9.637.205 25.616.629 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
96.559.883 66.965.531 163.525.414 95.095.000 64.695.435 159.790.435
Diğer Rehinli Kıymetler
63.096.089 67.265.811 130.361.900 58.580.281 57.634.837 116.215.118
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
722.762 926.828 1.649.590 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
645.602.919 347.548.446 993.151.365 632.898.960 340.651.790 973.550.750
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.353.777 -1.636.550
Alınan Faizler
12.712.617 10.608.977
Ödenen Faizler
-9.062.014 -6.862.639
Alınan Temettüler
4.478 1.768
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.498.961 2.129.969
Elde Edilen Diğer Kazançlar
269.483 265.146
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.155.050 940.980
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.242.295 -1.080.582
Ödenen Vergiler
-346.941 -378.903
Diğer
-4.635.562 -7.261.266
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.098.344 12.688.450
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.518 -150.480
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.343.348 -799.629
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
873.100 -13.736.554
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-492.745 3.163.512
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-202.125 -3.331.453
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.536.118 17.778.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.115.737 4.974.242
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.146.401 4.790.312
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.452.121 11.051.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.748.107 -187.129
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-340.117 -267.162
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
115.649 89.980
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.637.603 -827.047
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.113.964 568.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-187.642 -3.862.647
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.890.084 10.436.409
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.077.726 -14.299.056
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
808.954 5.698.933
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
325.326 12.701.057
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.458.248 16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.783.574 29.337.085
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.006.215 1.708.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
735.002 272.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55 11.027
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 14.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33 -3.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
734.947 261.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
274.845 3.355.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
780.296 -713.112
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
10.037 -81.046
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-194.513 -3.173.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135.718 873.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.741.217 1.981.037
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.238.172 43.974.607 55.212.779 9.852.047 35.325.203 45.177.250
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.072.220 34.181.700 37.253.920 2.641.967 32.113.372 34.755.339
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.624.009 28.284.722 29.908.731 2.374.157 25.750.052 28.124.209
Bankalar
(5.I.a) 6.154 5.900.593 5.906.747 258.162 6.367.606 6.625.768
Para Piyasalarından Alacaklar
1.442.100 0 1.442.100 9.780 0 9.780
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-43 -3.615 -3.658 -132 -4.286 -4.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 22.758 512.373 535.131 91.872 421.239 513.111
Devlet Borçlanma Senetleri
21.153 6.551 27.704 90.381 1.767 92.148
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 135.307 135.307 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
1.605 370.515 372.120 1.491 323.627 325.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.994.980 8.456.149 15.451.129 5.838.928 2.075.561 7.914.489
Devlet Borçlanma Senetleri
6.891.012 7.841.490 14.732.502 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
103.968 210 104.178 778 200 978
Diğer Finansal Varlıklar
0 614.449 614.449 0 558.885 558.885
Türev Finansal Varlıklar
1.148.214 824.385 1.972.599 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.148.214 824.385 1.972.599 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
67.103.995 76.508.150 143.612.145 67.095.421 77.876.250 144.971.671
Krediler
(5.I.d) 70.133.656 72.421.179 142.554.835 66.880.327 73.476.067 140.356.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 711.644 2.168.043 2.879.687 715.049 2.345.061 3.060.110
Faktoring Alacakları
1.821.651 180.099 2.001.750 2.151.008 210.829 2.361.837
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.956.330 2.563.788 6.520.118 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Devlet Borçlanma Senetleri
3.956.330 2.563.788 6.520.118 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.519.286 -824.959 -10.344.245 -6.430.606 -615.874 -7.046.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
809.354 216 809.570 806.290 211 806.501
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.g) 792.958 216 793.174 792.657 211 792.868
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
792.958 216 793.174 792.657 211 792.868
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.269.000 267.981 1.536.981 681.372 200.412 881.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
272.588 36.510 309.098 240.158 31.033 271.191
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
272.588 36.510 309.098 240.158 31.033 271.191
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 203.835 0 203.835 202.001 0 202.001
CARİ VERGİ VARLIĞI
427 332 759 8.975 564 9.539
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.199.984 132.166 1.332.150 1.062.119 151.504 1.213.623
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 2.280.745 1.213.592 3.494.337 2.034.138 1.743.738 3.777.876
VARLIKLAR TOPLAMI
84.378.100 122.133.554 206.511.654 81.982.521 115.328.915 197.311.436
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 48.444.912 104.024.907 152.469.819 48.184.217 91.757.259 139.941.476
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.287.690 10.076.166 11.363.856 1.829.916 14.532.244 16.362.160
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
109.955 0 109.955 1.415.797 0 1.415.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 4.793.317 293.530 5.086.847 3.086.177 901.682 3.987.859
Bonolar
4.793.317 0 4.793.317 3.079.013 0 3.079.013
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 293.530 293.530 7.164 901.682 908.846
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
103.754 1.089.679 1.193.433 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 103.754 1.089.679 1.193.433 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 558.540 71.011 629.551 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.472.672 22.718 1.495.390 926.309 18.859 945.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
349.604 18.560 368.164 205.580 17.480 223.060
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.123.068 4.158 1.127.226 720.729 1.379 722.108
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 613.985 7.289 621.274 295.779 67.170 362.949
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 2.024 23.209 25.233 1.050 24.778 25.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 4.465.976 5.134.100 9.600.076 3.984.658 6.455.958 10.440.616
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 8.937.897 8.308.590 17.246.487 8.078.680 7.426.590 15.505.270
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
775.868 39.863 815.731 776.465 39.211 815.676
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.646.202 4.371.579 725.377 -3.915.648 3.906.078 -9.570
Kar Yedekleri
7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
455.937 5.019 460.956 346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.822.202 11.173 6.833.375 4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.132.105 3.880.956 5.013.061 2.724.175 3.465.109 6.189.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
568.878 3.437.883 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637
Dönem Net Kâr veya Zararı
563.227 443.073 1.006.300 1.130.630 1.069.017 2.199.647
Azınlık Payları
14.311 0 14.311 14.396 0 14.396
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
70.790.722 135.720.932 206.511.654 68.710.688 128.600.748 197.311.436
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 15.022.581 12.531.142 5.031.923 4.789.673
Kredilerden Alınan Faizler
13.175.148 11.062.662 4.423.737 4.285.991
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
145.054 133.336 43.654 53.597
Bankalardan Alınan Faizler
156.908 198.405 52.762 66.981
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.419 9.422 17.705 5.005
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.149.856 856.959 377.540 276.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.310 14.984 1.223 4.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
737.485 490.628 264.705 155.390
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
400.061 351.347 111.612 117.125
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
184.845 189.040 55.559 72.202
Diğer Faiz Gelirleri
185.351 81.318 60.966 28.961
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -9.167.854 -7.400.931 -2.936.505 -3.056.487
Mevduata Verilen Faizler
-7.185.714 -5.662.015 -2.284.530 -2.332.267
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.032.400 -956.520 -307.192 -409.934
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-96.048 -313.148 -18.145 -142.600
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-722.216 -418.684 -281.376 -161.388
Kiralama Faiz Giderleri
-110.341 0 -40.757 0
Diğer Faiz Giderleri
-21.135 -50.564 -4.505 -10.298
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.854.727 5.130.211 2.095.418 1.733.186
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.452.868 1.520.379 871.183 552.127
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.498.961 2.129.969 1.268.614 808.774
Gayri Nakdi Kredilerden
337.812 208.343 118.315 77.340
Diğer
3.161.149 1.921.626 1.150.299 731.434
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.046.093 -609.590 -397.431 -256.647
Gayri Nakdi Kredilere
-6.496 -769 -1.901 1.967
Diğer
-1.039.597 -608.821 -395.530 -258.614
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.478 1.768 1 50
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -452.136 -20.519 -258.913 -70.698
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
21.934 10.198 7.987 6.701
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
141.320 2.702.914 -29.908 1.474.165
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-615.390 -2.733.631 -236.992 -1.551.564
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 337.910 299.052 100.485 114.145
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.197.847 6.930.891 2.808.174 2.328.810
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.772.000 -2.086.429 -1.514.723 -1.061.546
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-60.503 -115.738 3.740 19.941
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.391.369 -1.196.354 -458.330 -414.812
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.707.252 -1.499.814 -573.476 -514.699
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.266.723 2.032.556 265.385 357.694
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.266.723 2.032.556 265.385 357.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -260.508 -324.266 -64.515 77.959
Cari Vergi Karşılığı
-506.796 -316.403 -327.089 -134.739
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.785.307 -3.668.267 -625.454 -2.621.942
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.031.595 3.660.404 888.028 2.834.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.006.215 1.708.290 200.870 435.653
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.006.215 1.708.290 200.870 435.653
Grubun Karı (Zararı)
1.006.300 1.706.908 201.003 435.099
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-85 1.382 -133 554
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,30000000 0,52000000 0,06000000 0,13000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794901
BIST