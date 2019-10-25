***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 11.027 0 0 11.027 3.355.387 -555.313 -2.538.354 261.720 0 0 1.706.908 1.979.655 1.382 1.981.037Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 309 300 609Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 75.331 -15.371 601.351 661.311 5.506.933 -1.014.648 -4.279.655 212.630 5.111.808 3.989.946 1.706.908 15.066.279 11.326 15.077.605Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3 58 0 55 274.845 603.992 -143.890 734.947 0 0 1.006.300 1.741.302 -85 1.741.217Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.190 -45.512 778.053 815.731 4.392.429 -201.249 -3.465.803 725.377 7.294.331 4.006.761 1.006.300 17.232.176 14.311 17.246.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER70.542.222 124.880.314 195.422.536 70.119.981 133.267.437 203.387.418GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 10.466.963 22.090.660 32.557.623 10.758.483 22.919.571 33.678.054Teminat Mektupları10.445.681 15.276.336 25.722.017 10.744.708 15.583.822 26.328.530Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 98.580 177.601 79.021 102.658 181.679Diğer Teminat Mektupları10.366.660 15.177.756 25.544.416 10.665.687 15.481.164 26.146.851Banka Kredileri8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364İthalat Kabul Kredileri8.000 146.535 154.535 7.826 215.538 223.364Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.282 3.081.288 3.094.570 5.949 3.505.885 3.511.834Belgeli Akreditifler5.466 2.007.188 2.012.654 5.949 1.838.619 1.844.568Diğer Akreditifler7.816 1.074.100 1.081.916 0 1.667.266 1.667.266Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.586.501 3.586.501 0 3.614.326 3.614.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 37.738.637 6.827.206 44.565.843 34.851.430 8.808.308 43.659.738Cayılamaz Taahhütler36.651.480 6.687.143 43.338.623 33.975.209 8.808.308 42.783.517Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.096.818 3.034.675 4.131.493 1.409.987 3.754.663 5.164.650Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.825.644 0 12.825.644 11.210.043 85.027 11.295.070Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.936.492 0 1.936.492 1.815.134 0 1.815.134İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.773 0 1.773 1.584 0 1.584Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri20.322.891 0 20.322.891 19.225.849 0 19.225.849Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.206 0 7.206 4.592 0 4.592Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler460.656 3.652.468 4.113.124 308.020 4.968.618 5.276.638Cayılabilir Taahhütler1.087.157 140.063 1.227.220 876.221 0 876.221Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.086.598 140.063 1.226.661 875.662 0 875.662Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.336.622 95.962.448 118.299.070 24.510.068 101.539.558 126.049.626Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.336.622 95.962.448 118.299.070 24.510.068 101.539.558 126.049.626Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.019.183 4.324.740 5.343.923 2.721.070 4.761.386 7.482.456Vadeli Döviz Alım İşlemleri607.246 2.058.679 2.665.925 1.236.475 2.478.261 3.714.736Vadeli Döviz Satım İşlemleri411.937 2.266.061 2.677.998 1.484.595 2.283.125 3.767.720Para ve Faiz Swap İşlemleri15.274.065 78.687.532 93.961.597 13.733.466 83.753.085 97.486.551Swap Para Alım İşlemleri3.527.559 33.153.477 36.681.036 2.128.687 33.874.794 36.003.481Swap Para Satım İşlemleri5.646.506 28.099.064 33.745.570 5.004.779 31.897.280 36.902.059Swap Faiz Alım İşlemleri3.050.000 8.717.496 11.767.496 3.300.000 8.990.506 12.290.506Swap Faiz Satım İşlemleri3.050.000 8.717.495 11.767.495 3.300.000 8.990.505 12.290.505Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.878.528 6.956.545 11.835.073 7.949.933 10.666.955 18.616.888Para Alım Opsiyonları2.028.648 3.783.820 5.812.468 3.833.002 5.435.419 9.268.421Para Satım Opsiyonları2.849.880 3.063.379 5.913.259 4.116.931 5.099.984 9.216.915Faiz Alım Opsiyonları0 54.673 54.673 0 65.776 65.776Faiz Satım Opsiyonları0 54.673 54.673 0 65.776 65.776Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.164.846 993.376 2.158.222 78.768 72.355 151.123Futures Para Alım İşlemleri166.532 853.474 1.020.006 6 72.350 72.356Futures Para Satım İşlemleri998.314 139.902 1.138.216 78.762 5 78.767Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.000.255 5.000.255 26.831 2.285.777 2.312.608EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER575.060.697 222.668.132 797.728.829 562.778.979 207.384.353 770.163.332EMANET KIYMETLER69.754.537 9.198.942 78.953.479 81.167.104 9.015.106 90.182.210Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları136.697 136.697 137.780 0 137.780Emanete Alınan Menkul Değerler67.115.725 7.159.441 74.275.166 78.009.150 6.886.818 84.895.968Tahsile Alınan Çekler1.360.206 1.515.355 2.875.561 1.451.819 1.609.409 3.061.228Tahsile Alınan Ticari Senetler1.140.657 357.964 1.498.621 1.567.103 384.389 1.951.492Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.252 166.182 167.434 1.252 134.490 135.742Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER504.583.398 212.542.362 717.125.760 481.305.305 196.994.274 678.299.579Menkul Kıymetler2.800.148 59.026 2.859.174 3.116.269 55.289 3.171.558Teminat Senetleri326.147.854 68.614.789 394.762.643 308.431.632 65.320.900 373.752.532Emtia15.979.424 9.637.205 25.616.629 16.082.123 9.287.813 25.369.936Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul96.559.883 66.965.531 163.525.414 95.095.000 64.695.435 159.790.435Diğer Rehinli Kıymetler63.096.089 67.265.811 130.361.900 58.580.281 57.634.837 116.215.118Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER722.762 926.828 1.649.590 306.570 1.374.973 1.681.543BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI645.602.919 347.548.446 993.151.365 632.898.960 340.651.790 973.550.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.353.777 -1.636.550Alınan Faizler12.712.617 10.608.977Ödenen Faizler-9.062.014 -6.862.639Alınan Temettüler4.478 1.768Alınan Ücret ve Komisyonlar3.498.961 2.129.969Elde Edilen Diğer Kazançlar269.483 265.146Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.155.050 940.980Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.242.295 -1.080.582Ödenen Vergiler-346.941 -378.903Diğer-4.635.562 -7.261.266Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.098.344 12.688.450Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-10.518 -150.480Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.343.348 -799.629Kredilerdeki Net (Artış) Azalış873.100 -13.736.554Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-492.745 3.163.512Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-202.125 -3.331.453Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)11.536.118 17.778.500Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.115.737 4.974.242Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.146.401 4.790.312Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.452.121 11.051.900YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.748.107 -187.129İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-340.117 -267.162Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller115.649 89.980Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.637.603 -827.047Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.113.964 568.572Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 248.528FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-187.642 -3.862.647Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.890.084 10.436.409Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.077.726 -14.299.056İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi808.954 5.698.933Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)325.326 12.701.057Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.458.248 16.636.028Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.783.574 29.337.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.006.215 1.708.290DİĞER KAPSAMLI GELİRLER735.002 272.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar55 11.027Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 14.733Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33 -3.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar734.947 261.720Yabancı Para Çevrim Farkları274.845 3.355.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri780.296 -713.112Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)10.037 -81.046Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-194.513 -3.173.254Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-135.718 873.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.741.217 1.981.037Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.238.172 43.974.607 55.212.779 9.852.047 35.325.203 45.177.250Nakit ve Nakit Benzerleri3.072.220 34.181.700 37.253.920 2.641.967 32.113.372 34.755.339Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.624.009 28.284.722 29.908.731 2.374.157 25.750.052 28.124.209Bankalar(5.I.a) 6.154 5.900.593 5.906.747 258.162 6.367.606 6.625.768Para Piyasalarından Alacaklar1.442.100 0 1.442.100 9.780 0 9.780Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-43 -3.615 -3.658 -132 -4.286 -4.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 22.758 512.373 535.131 91.872 421.239 513.111Devlet Borçlanma Senetleri21.153 6.551 27.704 90.381 1.767 92.148Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 135.307 135.307 0 95.845 95.845Diğer Finansal Varlıklar1.605 370.515 372.120 1.491 323.627 325.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 6.994.980 8.456.149 15.451.129 5.838.928 2.075.561 7.914.489Devlet Borçlanma Senetleri6.891.012 7.841.490 14.732.502 5.838.150 1.516.476 7.354.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler103.968 210 104.178 778 200 978Diğer Finansal Varlıklar0 614.449 614.449 0 558.885 558.885Türev Finansal Varlıklar1.148.214 824.385 1.972.599 1.279.280 715.031 1.994.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.148.214 824.385 1.972.599 1.279.280 715.031 1.994.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)67.103.995 76.508.150 143.612.145 67.095.421 77.876.250 144.971.671Krediler(5.I.d) 70.133.656 72.421.179 142.554.835 66.880.327 73.476.067 140.356.394Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 711.644 2.168.043 2.879.687 715.049 2.345.061 3.060.110Faktoring Alacakları1.821.651 180.099 2.001.750 2.151.008 210.829 2.361.837İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.956.330 2.563.788 6.520.118 3.779.643 2.460.167 6.239.810Devlet Borçlanma Senetleri3.956.330 2.563.788 6.520.118 3.779.643 2.460.167 6.239.810Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.519.286 -824.959 -10.344.245 -6.430.606 -615.874 -7.046.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI809.354 216 809.570 806.290 211 806.501İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 10.833 0 10.833Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.g) 792.958 216 793.174 792.657 211 792.868Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar792.958 216 793.174 792.657 211 792.868Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.269.000 267.981 1.536.981 681.372 200.412 881.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)272.588 36.510 309.098 240.158 31.033 271.191Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer272.588 36.510 309.098 240.158 31.033 271.191YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 203.835 0 203.835 202.001 0 202.001CARİ VERGİ VARLIĞI427 332 759 8.975 564 9.539ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.199.984 132.166 1.332.150 1.062.119 151.504 1.213.623DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 2.280.745 1.213.592 3.494.337 2.034.138 1.743.738 3.777.876VARLIKLAR TOPLAMI84.378.100 122.133.554 206.511.654 81.982.521 115.328.915 197.311.436YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 48.444.912 104.024.907 152.469.819 48.184.217 91.757.259 139.941.476ALINAN KREDİLER(5.II.c) 1.287.690 10.076.166 11.363.856 1.829.916 14.532.244 16.362.160PARA PİYASALARINA BORÇLAR109.955 0 109.955 1.415.797 0 1.415.797İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 4.793.317 293.530 5.086.847 3.086.177 901.682 3.987.859Bonolar4.793.317 0 4.793.317 3.079.013 0 3.079.013Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 293.530 293.530 7.164 901.682 908.846FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER103.754 1.089.679 1.193.433 908.105 1.141.758 2.049.863Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 103.754 1.089.679 1.193.433 908.105 1.141.758 2.049.863Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 558.540 71.011 629.551 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.472.672 22.718 1.495.390 926.309 18.859 945.168Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı349.604 18.560 368.164 205.580 17.480 223.060Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.123.068 4.158 1.127.226 720.729 1.379 722.108CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 613.985 7.289 621.274 295.779 67.170 362.949ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 2.024 23.209 25.233 1.050 24.778 25.828SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450Krediler0 6.669.733 6.669.733 0 6.274.450 6.274.450Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 4.465.976 5.134.100 9.600.076 3.984.658 6.455.958 10.440.616ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 8.937.897 8.308.590 17.246.487 8.078.680 7.426.590 15.505.270Ödenmiş Sermaye3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler775.868 39.863 815.731 776.465 39.211 815.676Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.646.202 4.371.579 725.377 -3.915.648 3.906.078 -9.570Kar Yedekleri7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808Yasal Yedekler455.937 5.019 460.956 346.810 5.019 351.829Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.822.202 11.173 6.833.375 4.748.806 11.173 4.759.979Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.132.105 3.880.956 5.013.061 2.724.175 3.465.109 6.189.284Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı568.878 3.437.883 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637Dönem Net Kâr veya Zararı563.227 443.073 1.006.300 1.130.630 1.069.017 2.199.647Azınlık Payları14.311 0 14.311 14.396 0 14.396YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI70.790.722 135.720.932 206.511.654 68.710.688 128.600.748 197.311.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 15.022.581 12.531.142 5.031.923 4.789.673Kredilerden Alınan Faizler13.175.148 11.062.662 4.423.737 4.285.991Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler145.054 133.336 43.654 53.597Bankalardan Alınan Faizler156.908 198.405 52.762 66.981Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.419 9.422 17.705 5.005Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.149.856 856.959 377.540 276.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.310 14.984 1.223 4.421Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar737.485 490.628 264.705 155.390İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler400.061 351.347 111.612 117.125Finansal Kiralama Faiz Gelirleri184.845 189.040 55.559 72.202Diğer Faiz Gelirleri185.351 81.318 60.966 28.961FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -9.167.854 -7.400.931 -2.936.505 -3.056.487Mevduata Verilen Faizler-7.185.714 -5.662.015 -2.284.530 -2.332.267Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.032.400 -956.520 -307.192 -409.934Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-96.048 -313.148 -18.145 -142.600İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-722.216 -418.684 -281.376 -161.388Kiralama Faiz Giderleri-110.341 0 -40.757 0Diğer Faiz Giderleri-21.135 -50.564 -4.505 -10.298NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.854.727 5.130.211 2.095.418 1.733.186NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.452.868 1.520.379 871.183 552.127Alınan Ücret ve Komisyonlar3.498.961 2.129.969 1.268.614 808.774Gayri Nakdi Kredilerden337.812 208.343 118.315 77.340Diğer3.161.149 1.921.626 1.150.299 731.434Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.046.093 -609.590 -397.431 -256.647Gayri Nakdi Kredilere-6.496 -769 -1.901 1.967Diğer-1.039.597 -608.821 -395.530 -258.614TEMETTÜ GELİRLERİ4.478 1.768 1 50TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) -452.136 -20.519 -258.913 -70.698Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)21.934 10.198 7.987 6.701Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)141.320 2.702.914 -29.908 1.474.165Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-615.390 -2.733.631 -236.992 -1.551.564DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 337.910 299.052 100.485 114.145FAALİYET BRÜT KÂRI8.197.847 6.930.891 2.808.174 2.328.810BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.772.000 -2.086.429 -1.514.723 -1.061.546DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-60.503 -115.738 3.740 19.941PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.391.369 -1.196.354 -458.330 -414.812DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.707.252 -1.499.814 -573.476 -514.699NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.266.723 2.032.556 265.385 357.694BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.266.723 2.032.556 265.385 357.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -260.508 -324.266 -64.515 77.959Cari Vergi Karşılığı-506.796 -316.403 -327.089 -134.739Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.785.307 -3.668.267 -625.454 -2.621.942Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.031.595 3.660.404 888.028 2.834.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.006.215 1.708.290 200.870 435.653DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.006.215 1.708.290 200.870 435.653Grubun Karı (Zararı)1.006.300 1.706.908 201.003 435.099Azınlık Payları Karı (Zararı)-85 1.382 -133 554Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,30000000 0,52000000 0,06000000 0,13000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794901BIST