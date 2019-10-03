***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Denizbank Paylarına İlişkin Satma Hakkı Kullanım Süreci ve Değerleme Raporu SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 06.09.2019 1 0,007Ek Açıklamalarİlgi: 6 Eylül 2019 tarihli açıklamalarımızSPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.İlgideki açıklamalarımız ile pay devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla ENBD Denizbank'ta hakim ortak konumuna ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) uyarınca ENBD dışındaki Denizbank ortaklarının paylarını 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde 1 Ağustos-31 Ekim 2019 döneminde ENBD'ye satma hakkı doğduğu ve Bankamızın ortakları tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerinin tespiti amacıyla ilgili Tebliğ uyarınca Değerleme Raporu hazırlatacağını ve değerleme raporu sonucunun Tebliğ hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacağı duyurulmuştu.Söz konusu Değerleme Raporu hazırlatılmış olup rapor özeti işbu açıklamanın eki olarak yayınlanmış ve sonuç kısmı aşağıda verilmiştir:Değerleme çalışması Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde üç değerleme metoduna dayanmaktadır:1. İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Analizi-Özsermaye Artık Getiri Yöntemi2. Karşılaştırmalı Piyasa Değerlemesi Yöntemi3. İşlem Çarpanları YöntemiYapılan değerleme çalışmasının sonucunda üç yöntemin ağırlıklı ortalaması alındığında en yüksek pay fiyatı 4,71 TL olarak oluşmuştur.Satma hakkı kapsamında 1 lot pay için satma hakkı kullanım fiyatı aşağıdaki fiyatların en yükseği olarak belirlenmiştir:Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin AçıklamaSatma hakkı kullanımına ilişkin adil bedel, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenmekte olup, ENBD tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 31 Temmuz 2019 tarihinden önceki· Son otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 21,2 TL· Son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 16,9 TL· Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 12,3 TL· Son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 4,9 TL ve· Değerleme Raporu'nda belirlenen fiyat aralığının en yüksek değeri: 4,7 TL'ninkarşılaştırılması sonucunda bu fiyatların en yükseği olan 21,2 TL olarak belirlenmiştir.Satma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin AçıklamaSatma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu açıklama ekinde ve ayrıca www.denizbank.com adresinde yer alan Satma Hakkı Talep Formu'nu eksiksiz doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla en geç 31 Ekim 2019 saat 17:00'ye kadar yatirimciiliskileri@denizbank.com adresine göndermeleri ve paylarını ilgili formda yer alan menkul kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir. Aracı Kurum tarafından başvurunun ulaştığına ilişkin olarak 0212 348 59 95 nolu telefondan teyit alınacaktır. Saat 17:00'den sonra alınan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır. Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma hakkının ilgili pay sahibinin başvuru tarihi itibarıyla sahip olduğu Denizbank paylarının tamamı için kullanılması ve ayrıca bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair herhangi bir kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.Sürecin bütünlük içerisinde işleyebilmesi için işbu duyurumuza kadar başvuruda bulunmuş olan pay sahiplerimizin ekli formu doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla yatirimciiliskileri@denizbank.com mail adresine göndermeleri ve paylarını ilgili formda yer alan menkul kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Denizbank Satma Hakki Talep Formu.pdfEK: 2 Denizbank Degerleme Raporu Ozet.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790042BIST