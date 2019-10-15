***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim
15.10.2019 17:56
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Satma Hakkı Talebinde Bulunan Pay Sahiplerine İlişkin Bilgi-15.10.2019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Satma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSC
Toplam Oy Oranı (%) 99.853
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştir
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
İlgili Hesap No 441380
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.
Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 21,2
Para Birimi TRY
Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6
DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4
DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2
DENIZ, TREDZBK00015