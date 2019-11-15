***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için Ticaret Bak. Başvurusu ve Genel Kurul YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 31.07.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Emirates NBD Bank PJSCToplam Oy Oranı (%) 99.853Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 31.10.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Ek açıklamada verilmiştirİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.İlgili Hesap No 441380Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli en geç 8 iş günü içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 21,2Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliDENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 11 0,02918 20.514.243,6DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 27 0,01824 12.825.936,4DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 19 0,01298 9.128.621,2DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 5 0,00262 1.843.933,6DENIZ, TREDZBK00015 10.10.2019 7 0,00668 4.696.414,8DENIZ, TREDZBK00015 11.10.2019 1 0,00253 1.780.800DENIZ, TREDZBK00015 14.10.2019 6 0,0117 8.225.600DENIZ, TREDZBK00015 15.10.2019 4 0,00552 3.880.214,8DENIZ, TREDZBK00015 16.10.2019 2 0,00151 1.060.000DENIZ, TREDZBK00015 17.10.2019 2 0,00188 1.324.194,4DENIZ, TREDZBK00015 22.10.2019 3 0,00144 1.014.488,14DENIZ, TREDZBK00015 24.10.2019 3 0,00028 194.940,81DENIZ, TREDZBK00015 25.10.2019 1 0,00323 2.267.234DENIZ, TREDZBK00015 28.10.2019 1 0,00662 4.651.598DENIZ, TREDZBK00015 30.10.2019 1 0 9,6Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 93Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 73.408.229,35Sermayedeki Pay Oranları (%) 0,1Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,96Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıDENIZ, TREDZBK00015 21,2 1.426.214,154Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 03.11.2019SPK Başvuru Tarihi 04.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.11.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 04.11.2019Ek Açıklamalarİlgi: 15 Kasım 2019, 12 Kasım 2019 ve 04 Kasım 2019 tarihli özel durum açıklamalarımızİlgide kayıtlı açıklamamızda belirtildiği üzere Emirates NBD Bank PJSC (ENBD)'nin 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza yapmış olduğu başvuru üzerine, Bankamız Yönetim Kurulunca 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla alınan karar ile Bankamızın, halka açık paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve eş zamanlı sermaye artırımı yapılarak Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılması, bu kapsamda Denizbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Kararı'na göre değiştirilmesi ve bu İşlemlere ilişkin hazırlanan "İhraç Belgesi"nin onaylanması için gerekli izinlerin verilmesi amacıyla 4 Kasım 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na başvurulduğu ve talebimizle ilgili olarak 7 Kasım 2019 tarihinde BDDK'dan, 14 Kasım 2019 tarihinde ise SPK'dan uygunlukların alındığı duyurulmuştu.Söz konusu onaylar kapsamında Esas Sözleşmemizin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş olup, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından sermaye maddesi değişiklik metninin 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799203BIST