***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenizbank A.Ş.'nin sermayesi ve oy haklarının %99,85'inin Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınmasını takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında 27.09.2019 ile 10.10.2019 tarihleri arasında zorunlu pay alım teklifi yapılmıştır.Pay Alım Teklifi süreci sonunda, teklife karşılık veren pay sahibi olmamıştır. Bununla birlikte devam etmekte olan Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Tebliği çerçevesinde satma hakkı kullanım süreci kapsamında Emirates NBD hesabına gönderilen paylar neticesinde değişen Denizbank Ortaklık Yapısının 10.10.2019 tarihi itibarıyla son hali ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792756BIST