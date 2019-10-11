***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2019 18:09
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denizbank A.Ş.'nin sermayesi ve oy haklarının %99,85'inin Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınmasını takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında 27.09.2019 ile 10.10.2019 tarihleri arasında zorunlu pay alım teklifi yapılmıştır.
Pay Alım Teklifi süreci sonunda, teklife karşılık veren pay sahibi olmamıştır. Bununla birlikte devam etmekte olan Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Tebliği çerçevesinde satma hakkı kullanım süreci kapsamında Emirates NBD hesabına gönderilen paylar neticesinde değişen Denizbank Ortaklık Yapısının 10.10.2019 tarihi itibarıyla son hali ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792756
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