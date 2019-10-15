***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2019 09:23
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23 Mart 2018, 22 Ocak 2018, 24 Kasım 2017, 28 Eylül 2017, 31 Temmuz 2017, 02 Haziran 2017, 06 Nisan 2017, 08 Şubat 2017, 12 Aralık 2016, 13 Ekim 2016, 18 Ağustos 2016, 20 Haziran 2016, 20 Nisan 2016 ve 23 Şubat 2016 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamalarımızda Rekabet Kurulu tarafından 2013 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 12 Bankaya yönelik faiz oranları hakkındaki soruşturma kapsamında verilen idari para cezası ile ilgili olarak, bir yatırımcı tarafından TTK 553/555.maddelerine göre bir dava açıldığı ve söz konusu davanın reddine karar verildiği duyurulmuştu.
Söz konusu davada, davacının istinaf talebi, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793234
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