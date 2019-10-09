***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı DENİZBANK A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Emirates Bank NBD PJSCPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap DenizYatırım (MKK Kodu:DZY) nezdindeki 441380 HesapPay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 27.09.2019Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 10.10.2019Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıDENIZ, TREDZBK00015 Nâma Değil - 5,72Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıDENIZ, TREDZBK00015 27.09.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 30.09.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 01.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 02.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 03.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 04.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 07.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 08.10.2019 0 0 0 0 0DENIZ, TREDZBK00015 09.10.2019 0 0 0 0 0Ek Açıklamalarİlgi: 08 Ekim 2019, 07 Ekim 2019, 04 Ekim 2019, 03 Ekim 2019, 02 Ekim 2019, 01 Ekim 2019, 30 Eylül 2019, 27 Eylül 2019, 26 Eylül 2019, 20 Eylül 2019 ve 08 Ağustos 2019 tarihli açıklamalarımızSPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından iletilen açıklamadır:Denizbank A.Ş.'nin sermayesi ve oy haklarının %99,85'ini temsil eden toplam 3.311.211.134 TL nominal değerli payların 31.07.2019 tarihinde Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Emirates NBD Bank PJSC tarafından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli her bir pay için 5,72 TL fiyat ile 27.09.2019 ile 10.10.2019 tarihleri arasında zorunlu pay alım teklifi yapılmaktadır.Söz konusu süreç kapsamında 09.10.2019 tarihi itibarıyla yapılan başvurular Günlük Pay Alım Bilgileri tablosunda bilgilerinize sunulmaktadır.Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'na www.denizbank.com ve www.denizyatirim.com internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Denizbank SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfEK: 2 Denizbank Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 Denizbank Pay Alım Teklifine İlişkin Süreç.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791922BIST