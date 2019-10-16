***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2019 14:06
7.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA1978
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 96.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 96.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 25.12.2019 itfa tarihli TRFDZBKA1978 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793468
BIST
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En Düşük
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En Düşük
280,17