***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBKE1941 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKE1941Satışa Başlanma Tarihi 21.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.10.2019Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 18.10.2019 itfa tarihli TRFDZBKE1941 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793903BIST