***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.10.2019 14:20
***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKE1941 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKE1941
Satışa Başlanma Tarihi 21.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.10.2019
Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 18.10.2019 itfa tarihli TRFDZBKE1941 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793903
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