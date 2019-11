***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.777,46 EUR 100 İştirakJSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.092,69 RUB 100 İştirakDeniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.998.734,51 TRY 100 İştirakDeniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirakDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirakIntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699.997,00 TRY 100 İştirakEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirakDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.000.000,00 4.998.445,44 TRY 99,97 İştirakDeniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirakDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 50.000.000,00 44.433.630,27 TRY 88,87 Dolaylı İştirakEuro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirakAçık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.968,71 TRY 99,99 Dolaylı İştirakHızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Kartlı Ödeme Sistemleri 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 İştirakDeniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798532BIST