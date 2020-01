***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDVYAE2013 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 2.Faiz DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDVYAE2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,7658 19,1157 20,53162 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 3,5481 14,2313 15,00973 24.07.2020 23.07.2020 24.07.20204 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 2.kupon faiz oranı 3,5481 olarak gerçekleşmiştir. Finansman Bonolarının vade başlangıç tarihi 25.10.2019, itfa tarihi 23.10.2020'dir.Ek AçıklamalarDenge Varlık Yönetim A.Ş.'nin 31.12.2019 tarih 12509071-110.01.03-E.15616 sayılı BDDK izni ve Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin 31.12.2019 tarih 12509071-110.01.03-E.15611 sayılı BDDK izni ile 31.12.2019 tarih 50035491-431.02.E.00050907078 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerine istinaden 31.12.2019 tarihinde yapılan İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 190964-5 sicil numarası ile kayıtlı Denge Varlık Yönetim A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurulu ve 31.12.2019 tarih 2019-10 sayılı İstanbul Ticaret Sicil Odası'na 867402 sicil numarası ile kayıtlı Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Kararı ile "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş. tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155.maddesinin 1.fıkrasının b bendi ve 156.maddesi hükümleri gereğince kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre aynı sektör kolunda faaliyet gösteren "Devir alan şirketimiz" Denge Varlık Yönetim A.Ş. ünvanı altında birleşmiştir Birleşmeye istinaden, "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş., "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş'yi bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almış olup, birleşme işlemi 08.01.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil olmuştur. Birleşmenin ticaret siciline tescili ile "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş'nin infisah edeceği, bu nedenle 08.01.2020 tarihi itibariyle "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebiyle herhangi bir ilan beklemeksizin düzenlenmiş olan sözleşmelere istinaden, 08.01.2020 ve sonrasında yapılacak tüm işlemler, resmi yazışmalar, icra takipleri ve davalarda "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm hak ve alacaklarının "Devir alan şirket"Denge Varlık Yönetim A.Ş. tarafından talep edileceği, "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm borç ve yükümlülüklerinin ise "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'den talep edilmesi gereğini, birleşme sebebiyle şirketimiz ünvanı olarak Deren Varlık Yönetim A.Ş. yerine Denge Varlık Yönetim A.Ş.'nin kullanılmasını gereğini arz ve beyan ederiz. Evvelce "Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş. olarak yapılan her türlü sözleşme tarafının, birleşme nedeniyle "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş., her türlü hak ve yükümlülüğün 09.01.2020 tarihinden itibaren Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait olduğu hususunu arz ederiz. DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814137BIST