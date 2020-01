***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadırİnternet Adresi https://dengevarlik.com.trElektronik Posta AdresiE-postamali.isler@dengevarlik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul 0212 988 11 92 0212 924 48 52Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Oğuz Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü 01.01.2020 02129881192 mehmet.oguz@dengevarlik.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Varlık YönetimiŞirketin Süresi SüresizPazar, Ender Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) Türkiye BİST Ana PazarOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) TRY Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Lider Faktoring A.Ş. 40000000 TRY 100Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 40000000 TRY 100 yok İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 40000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırJAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCAN GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırZAFER CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞULE BETÜL AKYÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili BulunmamaktadırFUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü BulunmamaktadırMEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814103BIST