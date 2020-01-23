***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.01.2020 12:05
***DENVA*** DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır
İnternet Adresi https://dengevarlik.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
mali.isler@dengevarlik.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul 0212 988 11 92 0212 924 48 52
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Oğuz Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü 01.01.2020 02129881192 mehmet.oguz@dengevarlik.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Varlık Yönetimi
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Ender Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) Türkiye BİST Ana Pazar
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) TRY Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Lider Faktoring A.Ş. 40000000 TRY 100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 40000000 TRY 100 yok İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 40000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEDİM MENDA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
JAK SUCAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CAN GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ZAFER CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞULE BETÜL AKYÜREK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KEMAL BAYRAMOĞLU Genel Müdür Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Vekili Bulunmamaktadır
FUNDA KARADUMAN Hukuk Bölüm Müdürü Avukat Hukuk Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
MEHMET OĞUZ Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Muhasebe ve Finans Bölüm Müdürü Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814103
BIST