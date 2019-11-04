GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2019
Karar Sayısı
2019/40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

DERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi: 04.11.2019
Karar sayısı: 2019/40
Karar Konusu: 01 Ocak-30 Eylül 2019 finansal tabloları ve dipnotlarının kabulü ve sorumluluk beyanı
Katılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper Şahin
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.
 
1.      Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna   kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.
 
Yönetim Kurulu Başkanı        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı          Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Güzelci                                Volkan Taneri                                         Nevzat Taneri
          TC:34204778656                                                  TC:21191117148                                                                TC: 2121311648
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                   Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
      Tuncay Erözmen                                            Can Alper Şahin
              TC: 48595203130                                                                          TC: 61240269886
                                  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796420


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.088
Değişim :  1,65% |  1.625,06
Açılış :  99.267  
Önceki Kapanış :  98.463  
En Yüksek
100.441 En Düşük
99.144
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 5,04 13.117.282 % 20,00  
KLMSN 17,35 74.688.598 % 19,99  
QNBFL 31,44 591.566 % 15,00  
GLBMD 1,24 1.992.533 % 14,81  
ALKA 4,36 19.895.062 % 8,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4116 % 0,18  
Frank 5,7853 5,8201 % 0,33  
Riyal 1,5237 1,5314 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.510 -4,87  
Altın Gr. 278 278 0,29  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,06 18,08 -0,05  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 62,41 62,41 0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru