***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/11/2019Karar Sayısı2019/40Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDERLÜKS DERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKarar Tarihi: 04.11.2019Karar sayısı: 2019/40Karar Konusu: 01 Ocak-30 Eylül 2019 finansal tabloları ve dipnotlarının kabulü ve sorumluluk beyanıKatılanlar: Cemal Güzelci, Volkan Taneri, Nevzat Taneri, Tuncay Erözmen, Can Alper ŞahinDerlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları almıştır.1. Sermaye Piyasası Kurulunun, Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksik içermediğini Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun Ortaklığımızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre bir önceki dönemle tutarlı olduğunu, tabloların hazırlanması aşamasında tarafımızca verilen her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğuna kanun, norm ve standartlar açısında gerekli özenin ve titizliğin gösterildiğine tabloların kabulüne, tablolardaki her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiCemal Güzelci Volkan Taneri Nevzat TaneriTC:34204778656 TC:21191117148 TC: 2121311648Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiTuncay Erözmen Can Alper ŞahinTC: 48595203130 TC: 61240269886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796420BIST