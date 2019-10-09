***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DERIMİlgili Şirket Ünvanı DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 5.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 21.600.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)DERIM, TRADERIM91B0 32.792,084Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.ŞBirincil Piyasa Başlangıç Tarihi 10.10.2019Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.10.2019Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektirSatılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 DERIM.pdfEK: 2 DERIM-EN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791805BIST