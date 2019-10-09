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***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

09.10.2019 15:02
GÜNCEL HABERLER

***DERIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
İlgili Şirketler DERIM
İlgili Şirket Ünvanı DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Düzeltme Nedeni Payların Satış Fiyatı Değiştirilmiştir.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 5.400.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 21.600.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DERIM, TRADERIM91B0 32.792,084

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 10.10.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.10.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının (2 TL) altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DERIM..pdf
EK: 2 DERIM-EN.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791817


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