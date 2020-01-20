***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2020 10:04
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813501
BIST
14:04122.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.196,85
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
14:045,9129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0247
|Açılış
|: 5,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9154
En Düşük
5,8870
14:046,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5598
En Düşük
6,5259
14:04296,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,65
|Açılış
|: 296,51
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,65
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,87
|229.246.409
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,64
|29.757.809
|% 17,07
|
|HUBVC
|29,38
|25.053.238
|% 15,76
|
|RYGYO
|7,27
|20.236.358
|% 15,21
|
|QNBFB
|77,70
|14.454.715
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,67
|23.287.673
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,16
|874.405.759
|% 0,86
|
|ISFIN
|4,23
|774.129.774
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|607.245.404
|% 1,75
|
|KRDMD
|3,05
|383.376.041
|% 2,01
|
|ISGYO
|1,90
|246.196.924
|% 2,15
|
|ISFIN
|4,23
|774.129.774
|% 7,63
|
|PETKM
|4,07
|607.245.404
|% 1,75
|
|ISGYO
|1,90
|246.196.924
|% 2,15
|
|KRDMD
|3,05
|383.376.041
|% 2,01
|
|MNDRS
|1,50
|154.040.205
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6531
|7,6914
|% 0,16
|
|Frank
|6,0753
|6,1119
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5707
|1,5786
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,98
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,38
|
|Cumhuriyet
|1.960
|1.990
|17,00
|
|Tam
|1.950
|1.999
|8,68
|
|Yarım
|943
|967
|4,20
|
|Çeyrek
|473
|484
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|65,22
|65,22
|0,37
|
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