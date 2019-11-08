***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.11.2019 10:18
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.400.000 TL'sından 27.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.11.2019 tarihli 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797435
BIST
11:36103.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -157,72
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:365,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:366,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:36272,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,08
|Açılış
|: 272,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.816.159
|% 13,69
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,01
|14.258.999
|% 7,51
|
|GYHOL
|6,39
|1.559.630
|% 5,97
|
|VERUS
|15,65
|20.356.219
|% -11,98
|
|BRSAN
|8,70
|7.880.525
|% -8,90
|
|GEDZA
|5,41
|1.836.594
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.859.297
|% -5,61
|
|CMENT
|12,53
|1.711.492
|% -4,79
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|ASELS
|19,04
|231.572.973
|% 0,53
|
|GARAN
|9,79
|164.071.723
|% 0,20
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|THYAO
|12,82
|872.585.894
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,29
|122.035.779
|% -1,72
|
|ICBCT
|4,91
|243.244.419
|% 10,09
|
|PETKM
|3,65
|151.402.049
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,04
|34.326.750
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3544
|7,3913
|% 0,16
|
|Frank
|5,7578
|5,7925
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|3,73
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,56
|