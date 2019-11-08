***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.11.2019 10:18
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.400.000 TL'sından 27.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.11.2019 tarihli 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Tadil metnine uygun olarak güncellenen Esas Sözleşme ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 15/04/2016 20/04/2016 9058
6 18/12/2017 27/12/2017 9482
6 30/10/2019 08/11/2019 9947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797436
BIST
11:37103.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -152,63
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:375,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:376,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:37272,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,06
|Açılış
|: 272,42
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,48
|1.836.544
|% 13,69
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|IZMDC
|4,02
|15.181.609
|% 7,77
|
|GYHOL
|6,40
|1.567.231
|% 6,14
|
|VERUS
|15,64
|20.447.991
|% -12,04
|
|BRSAN
|8,72
|7.914.962
|% -8,69
|
|GEDZA
|5,43
|1.838.589
|% -8,28
|
|TIRE
|1,84
|21.947.747
|% -6,12
|
|CMENT
|12,53
|1.727.213
|% -4,79
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|ASELS
|19,05
|237.500.821
|% 0,58
|
|GARAN
|9,79
|167.999.713
|% 0,20
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|876.208.554
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|122.758.403
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,84
|249.534.756
|% 8,52
|
|PETKM
|3,66
|152.557.928
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,04
|34.422.619
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3546
|7,3915
|% 0,16
|
|Frank
|5,7577
|5,7923
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|3,04
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,96
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,00
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|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,57
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