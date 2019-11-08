***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 27.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 5.400.000 TL'sından 27.000.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.10.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.11.2019 tarihli 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir. Tadil metnine uygun olarak güncellenen Esas Sözleşme ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10 15/04/2016 20/04/2016 90586 18/12/2017 27/12/2017 94826 30/10/2019 08/11/2019 9947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797436BIST