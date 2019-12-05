***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.12.2019 17:22
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul 'dan 05 Aralık 2019 (bugün) saat 17:16 da Şirketimize gönderilen yazıda gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklamamış özel bir durum olup olmadığı sorulmuş olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802066
BIST
17:57108.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.147,73
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:575,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:576,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:57273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,06
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.836.620
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.494.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.535.727
|% 19,85
|
|KFEIN
|13,66
|244.792.166
|% 19,82
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,44
|2.105.133
|% -8,71
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.016.847.491
|% 4,07
|
|THYAO
|13,80
|966.015.320
|% 0,29
|
|GARAN
|10,35
|356.098.421
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,78
|336.849.812
|% 0,91
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,48
|282.346.450
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|206.777.211
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|329.028.519
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,46
|37.563.042
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|193.818.090
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5441
|7,5819
|% 0,42
|
|Frank
|5,7932
|5,8281
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5294
|1,5371
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,01
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,88
|