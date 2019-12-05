***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul 'dan 05 Aralık 2019 (bugün) saat 17:16 da Şirketimize gönderilen yazıda gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklamamış özel bir durum olup olmadığı sorulmuş olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802066BIST