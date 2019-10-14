***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermeye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 27.000.000Mevcut Sermaye (TL) 5.400.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DERIM, TRADERIM91B0 5.400.000 21.600.000,000 400,00000 2,00 DERIM, TRADERIM91B0 Hamiline DERIM(RÜÇHAN), TRRDRMD00016 32.792,084Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 5.400.000 21.600.000,000 400,00000 32.792,084Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.09.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.10.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 19.07.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.09.2019Ödeme Tarihi 26.09.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.400.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 21.600.000,00 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 52/1211 sayılı onayını havi İzahname çerçevesindeArtırılan 21.600.000,00,- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (24.09.2019- 08.10.2019) içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 32.792,084 TL olup, kalan paylar (10.10.2019- 11.10.2019) 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı yeni pay alma kullanım fiyatı olan 2 TL'den az olmamak üzere (Bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen lotun nominal değeri 1,00 TL'dir) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan 117.275,66 TL olarak 10.11.2019 tarihinde satışı tamamlanmıştır. Bu suretle toplam 43.251.691,90 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.Bu işlemler sonucu artırılan 21.600.000,00 TL nominal değerli pay karşılığı 21.651.691,90 TL'si emisyon primi, 21.600.000 TL bedelli sermaye artırımı olmak üzere 43.251.691,90 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792914BIST