***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.11.2019 10:56
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797450
BIST
11:36103.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -157,72
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:365,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:366,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:36272,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,08
|Açılış
|: 272,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|1.721.095
|% 13,90
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,03
|13.926.891
|% 8,04
|
|BOSSA
|6,76
|22.103.795
|% 6,79
|
|VERUS
|15,59
|20.032.679
|% -12,32
|
|BRSAN
|8,69
|7.839.408
|% -9,01
|
|GEDZA
|5,41
|1.807.506
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.714.615
|% -5,61
|
|CMENT
|12,54
|1.675.490
|% -4,71
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|ASELS
|19,08
|227.547.589
|% 0,74
|
|GARAN
|9,80
|161.247.741
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|120.480.096
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|33.235.418
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% 0,18
|
|Frank
|5,7595
|5,7942
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
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