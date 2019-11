***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Marmaracık OSB Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7 Ergene - TekirdağPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 10.06.1991 Türkiye Pay Piyasası / Borsa İstanbul Ana Pazar-Grup 2Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 27000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÜMİT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 25.85 Bağımsız Üye Değil HayırZERRİN ZAİM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 9.09ASUMAN ZAİM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Derimod Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 1.53 Bağımsız Üye Değil HayırAHMET MURAT ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi ÜyesiMEHMET ALİ ZAİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 07.02.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHALİL CAN YEŞİLADA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi BaşkanıDEMET ÇİMEN DALAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750482 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797426BIST