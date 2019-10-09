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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

09.10.2019 11:15
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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

     Şirketimizin 5.400.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 21.600.000 TL bedelli artırılarak 27.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 08.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 32.792,084 TL olup, kalan paylar, 10 Ekim – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı yeni pay alma kullanım fiyatı olan 2 TL'den az olmamak üzere (Bir payın nominal değeri 0.01 TL olup, beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen lotun nominal değeri 1,00 TL'dir) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
 Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan www.kap.org.tr, Şirketimizin www.derimod.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.denizyatirim.com) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür".




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791767


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