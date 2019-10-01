***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:10
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Susurluk Avm. Susurluk Balıkesir yolu 12. Km Susurluk Avm. A BLOK NO:14 adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Susurluk Outlet şubesi ünvanlı mağazamızın 30.09.2019 tarihi itibari ile kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789469
BIST
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En Yüksek
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