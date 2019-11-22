***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2019 09:13
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0.05 TRY 0 Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 0.05 TRY 0 Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 200019287.68 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DEVATIS Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı. 4177177 4177177 NZD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı. 150000 150000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS AG Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtımı. 100000 100000 CHF 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Inc Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerikada satış ve dağıtımı. 2000000 2000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Meksikada satış ve dağıtımı. 50000 49999 MXN 99,998 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800030
BIST