***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 0.05 TRY 0 Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 0.05 TRY 0 Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz İşlem GörmüyorC Hamiline 0,01 TRY 200019287.68 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDEVATIS Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı. 4177177 4177177 NZD 100 Bağlı OrtaklıkDEVATIS Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı. 150000 150000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkDEVATIS AG Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtımı. 100000 100000 CHF 100 Bağlı OrtaklıkDEVATIS Inc Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerikada satış ve dağıtımı. 2000000 2000000 USD 100 Bağlı OrtaklıkDEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Meksikada satış ve dağıtımı. 50000 49999 MXN 99,998 Bağlı Ortaklık