***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDoğuş Center Etiler Değerleme RaporuRapor Tarihi26/12/2019AçıklamalarSeri III, No 48-1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan "Doğuş Center Etiler" gayrimenkulüne ilişkin olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanmış olan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805358BIST