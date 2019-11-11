***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -157.807 5.056.295 243.847.408 54.065.513 880.585.987 880.585.987Transferler54.065.513 -54.065.513 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.556 -126.097.200 -126.072.644 -126.072.644Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -133.251 5.056.295 297.912.921 -126.097.200 754.513.343 0 754.513.343Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler332.007.786 -3.984.585 249.751.377 -222.769 5.056.295 297.912.921 3.933.529 884.454.554 0 884.454.554Transferler3.933.529 -3.933.529 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.698 5.721.767 5.785.465 5.785.465Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-255.251 -255.251 -255.251Dönem Sonu Bakiyeler332.007.786 -4.239.836 249.751.377 -159.071 5.056.295 301.846.450 5.721.767 889.984.768 0 889.984.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI114.960.501 42.330.797Dönem Karı (Zararı)5.721.767 -126.097.200Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.798.747 173.689.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 0 162.711Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler295.930 -1.792.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler295.930 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.792.931Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 38.651.490 15.595.548Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.851.327 130.940.933Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 24.676.186Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 24.676.186Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 4.107.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 4.107.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler39.464.437 -4.826.648Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.964.334 -3.080.699Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-490.295 -8.537.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43.919.066 6.791.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.386.803 3.813.252Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.532.263 2.978.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları114.984.951 42.766.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-24.450 -435.302YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-165.873 7.882.878Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.006 -204.450Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.006 -204.450Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 10.600.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -96.867 -2.512.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.088.688 -51.450.516İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-255.251 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-255.251 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.219.852 -35.653.706Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.219.852 -35.653.706Ödenen Faiz-46.566.476 -16.200.100Alınan Faiz6.952.891 403.290YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.705.940 -1.236.841Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.705.940 -1.236.841DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.616.491 8.991.486DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.322.431 7.754.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.323.390 1.617.554Ticari Alacaklar14.585.985 10.621.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,25 11.363.286 2.571.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.222.699 8.049.977Diğer Alacaklar31.762 1.725İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 31.762 1.725Peşin Ödenmiş Giderler7 1.005.748 533.581Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 303.785 240.031Diğer Dönen Varlıklar13 24.761.269 24.975.187ARA TOPLAM46.011.939 37.989.729TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.011.939 37.989.729DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.775.878.901 1.775.782.034Maddi Duran Varlıklar597.068 528.178Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.524 119.408Peşin Ödenmiş Giderler7 705.178 565.787Diğer Duran Varlıklar13 14.360 20.885.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.777.315.031 1.797.880.768TOPLAM VARLIKLAR1.823.326.970 1.835.870.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 20.136.345 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 103.256.354 93.384.660Ticari Borçlar37.505.765 37.996.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,25 34.315.131 33.917.251İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.190.634 4.078.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 61.539 51.743Diğer Borçlar178.995 238.792İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 178.995 238.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 21.672.618 2.787.577Kısa Vadeli Karşılıklar586.378 381.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 586.378 381.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.866.980 270.837ARA TOPLAM185.264.974 135.111.284TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.264.974 135.111.284UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 743.876.946 815.214.647Diğer Borçlar842.001 759.243İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 842.001 759.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 3.024.493 0Uzun Vadeli Karşılıklar333.788 330.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 333.788 330.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER748.077.228 816.304.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER933.342.202 951.415.943ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar889.984.768 884.454.554Ödenmiş Sermaye15 332.007.786 332.007.786Geri Alınmış Paylar (-)15 -4.239.836 -3.984.585Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 249.751.377 249.751.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-159.071 -222.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159.071 -222.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159.071 -222.769Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.056.295 5.056.295Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları301.846.450 297.912.921Net Dönem Karı veya Zararı5.721.767 3.933.529TOPLAM ÖZKAYNAKLAR889.984.768 884.454.554TOPLAM KAYNAKLAR1.823.326.970 1.835.870.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 104.282.355 71.150.696 37.986.115 26.019.895Satışların Maliyeti16 -12.339.548 -11.331.889 -4.258.082 -3.596.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.942.807 59.818.807 33.728.033 22.423.192BRÜT KAR (ZARAR)91.942.807 59.818.807 33.728.033 22.423.192Genel Yönetim Giderleri17 -4.846.726 -4.218.803 -1.679.369 -1.113.467Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 278.794 1.865.953 81.390 1.293.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -10.549.279 -32.035.427 -3.757.656 -2.264.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.825.596 25.430.530 28.372.398 20.338.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.825.596 25.430.530 28.372.398 20.338.016Finansman Gelirleri