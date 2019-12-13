***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.12.2019 13:11
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/12/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/12/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/05/2019
Açıklama
Şirketimiz, 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803369
BIST
16:49110.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 799,19
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:495,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 5,8020
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|Önceki Kapanış
|: 5,7770
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5,8095
En Düşük
5,7699
16:496,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,4740
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|Önceki Kapanış
|: 6,4310
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6,4911
En Düşük
6,4332
16:49274,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,75
|Açılış
|: 274,36
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|GARAN
|10,98
|649.174.905
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|ASELS
|19,64
|515.676.534
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|326.117.164
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|ISFIN
|3,23
|308.753.086
|% 3,53
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,03
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,80
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|3,00
|
|Tam
|1.810
|1.855
|-7,56
|
|Yarım
|875
|897
|-3,65
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,74
|