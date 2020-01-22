***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Ayazağa Mah., 11 Ada, 10 Parsel 4.725 m2 YüzölçümSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/01/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli40.000.000-Euroİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%24,44Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%79,13Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%14,41Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%14,79Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%28,83İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%266,57Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23/01/2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması yönünden olumlu olacaktır. Sözkonusu gayrimenkul, satışı takiben geri kiralanacağından işlemin şirketimiz faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmayacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarıİşlem bir satış işlemi olmayıp "Sat ve Geri Kirala" adı altında finansman işlemidir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiMevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amaçlanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.01.2020Karşı TarafKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/01/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.12.2019 DGYO 2019-00001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar579.255.000-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem, şirket mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerinin azaltılmasını amaçlayan bir finansman işlemi (Sat ve Geri Kirala) olması ve vade sonunda gayrimenkulün tekrar geri alınacak olması nedenleriyle bir maddi duran varlık satışı değildir.AçıklamalarŞirketimizin 22.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Ayazağa Mah. 11 Ada ve 4.725 m2 yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m2 kullanım alanlı D-Ofis Maslak gayrimenkulünün 40.000.000- Euro bedelle Sell and Leaseback ("Sat ve Geri Kirala") yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için şirketimiz ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.Gayrimenkul, satış işleminin tamamlanmasını müteakip 1-10 yıl içinde portföye yeniden dahil edileceğinden, bu işlemin normal bir Maddi Duran Varlık Satışı gibi değil de bir finansman işlemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Sell and Leaseback ("Sat ve Geri Kirala") işlemi nedeniyleSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" dahilinde Ayrılma Hakkı Doğurmayan Haller başlıklı 12/f maddesinde "işleme konu varlığın Finansal Kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları amacıyla yapılan mal varlığı devir işlemleri" şeklinde ifade edildiği üzere Ayrılma Hakkı doğmamaktadır. Konu hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplatısında ortaklarımıza detaylı bilgi verilecek olup, işlemin şirketimiz faaliyetlerine ve gelirlerimize olumsuz etkisi olmayacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814042BIST