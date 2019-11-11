***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 26.01.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması ile Halkbank A.Ş.'den kullanılan 20.000.000-EURO tutarındaki proje finansmanı kredisinin detaylarını, 24.01.2019 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması ile de ilgili kredinin ödeme planı revizesi detaylarını açıklamıştır.Şirket yönetim kurulu yukarıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile usulüne uygun olarak toplandı. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edildi.Aşağıda belirtilen gündem konuları müzakere edildi:Şirketimizce, Halkbank A.Ş.'den 26.01.2017 tarihinde akdedimiş ve 24.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ödeme planı revize edilen "Proje Finansmanı" kapsamında kullanmış olduğumuz Ocak 2022 vadeli, ilk iki yıl anapara geri ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli toplam beş yıl vadeli, %6 sabit faizli 20.000.000-Euro tutarındaki kredi sözleşmesinin aşağıda yer alan şartlarla TL'ye (Türk Lirası) çevrilerek TL kredi sözleşmesini, eklerini, kredi sözleşmesine ilişkin her türlü mektup, talep, ihbar, rapor ve sair evrakı şirketimiz adına tanzim, imza ve gerektiğinde tadil etmek üzere ve varsa Kredi Sözleşmesinin önkoşul dökümanlarının imzalanmasında ve bu dökümanların bankalara tevdi edilmesi hususunda şirketi imza sirkülerinde şirket imza yetkilisi olarak belirtilen Şirket Genel Müdürü Çağan ERKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün müştereken yetkilendirilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.Tutar : 20.000.000 Euro karşılığı Türk Lirası (Kredi kullanım tarihindeki)Kreditör : Halkbank A.Ş.Vade : Kasım 2022 (3 yıl vade)Ödeme Şartları : 6 ayda bir faiz ödemeli toplam üç yıl vadeli, vade sonunda spot anapara ödemeliKredi Şartları : Yıllık %15,5 faiz ödemeliKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798070BIST