***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2019 09:34
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
19.09.2016 tarihli ÖDA güncellemesi ile duyurulan 1/5000 ölçekli Maslak ve Çevresi Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tarafımızca açılan davanın reddine dair karara karşın temyiz yoluna başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805704
BIST
13:38114.951
En Yüksek
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|: 114.057
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290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.260.265
|% 19,83
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
|
|IHYAY
|1,03
|75.997.237
|% 13,19
|
|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
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|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
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|THYAO
|14,25
|757.494.024
|% 2,15
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|ASELS
|20,16
|521.826.218
|% 2,49
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|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
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|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
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|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
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|ISGYO
|1,75
|442.733.720
|% 13,64
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|IHLAS
|0,94
|207.302.999
|% 8,05
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|IHLGM
|1,21
|241.335.210
|% 11,01
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|ALBRK
|1,56
|185.616.790
|% 2,63
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|KRDMD
|2,69
|245.054.787
|% 2,67
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7834
|7,8224
|% 0,22
|
|Frank
|6,0965
|6,1333
|% 0,12
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|Riyal
|1,5817
|1,5896
|% -0,10
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,29
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|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,07
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
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|B. Petrol
|67,22
|67,22
|0,35
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