***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDiriteks Diriliş Tekstil payları, 10/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XUTUM 10/12/2019DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XTUMY 10/12/2019DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XBANA 10/12/2019DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XKOBI 10/12/2019DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XUSIN 10/12/2019DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XTEKS 10/12/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802627BIST