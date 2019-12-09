***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
09.12.2019 16:27
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [DIRIT]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Diriteks Diriliş Tekstil payları, 10/12/2019 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XUTUM 10/12/2019
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XTUMY 10/12/2019
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XBANA 10/12/2019
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XKOBI 10/12/2019
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XUSIN 10/12/2019
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL XTEKS 10/12/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802627
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,97
|Açılış
|: 272,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6175
|7,6557
|% 0,47
|
|Frank
|5,8526
|5,8878
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5447
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|