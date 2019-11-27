***DIRIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2019 10:05
***DIRIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DIRIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800569
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|BOSSA
|7,92
|7.358.051
|% 6,02
|
|OLMIP
|7,11
|465.673
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|426.364
|% -3,60
|
|ADEL
|16,37
|2.201.806
|% -3,02
|
|THYAO
|13,69
|235.357.528
|% -0,36
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|MGROS
|22,36
|63.812.634
|% -2,19
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|58.286.582
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.472.376
|% 1,45
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% -0,13
|
|Frank
|5,7510
|5,7856
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
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