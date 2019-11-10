***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 1.543.648 4.052.734 33.167 1.747.237Satışların Maliyeti27 -3.204.619 -4.611.485 -428.812 -1.913.205TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.660.971 -558.751 -395.645 -165.968BRÜT KAR (ZARAR)-1.660.971 -558.751 -395.645 -165.968Genel Yönetim Giderleri-688.006 -774.916 -79.351 -245.665Pazarlama Giderleri-64.172 -1.657Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler792.828 300.332 19.259 104.883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.364.382 -653.269 -297.821 -117.398ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.920.531 -1.750.776 -753.558 -425.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-351.784 111.200FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.272.315 -1.750.776 -642.358 -425.805Finansman Gelirleri9.361 45.279 42.519Finansman Giderleri-1.942.648 -1.616.133 -393.304 -566.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.205.602 -3.321.630 -1.035.662 -949.709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri343.766 338.620 132.202 76.612Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 343.766 338.620 132.202 76.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097DÖNEM KARI (ZARARI)-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-266.392 -175.841 -98.736Ana Ortaklık Payları-4.595.444 -2.807.169 -903.460 -774.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.188.139 -1.704.182Dönem Karı (Zararı)-4.861.836 -2.807.169Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.961.760 608.191Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 676.301 1.122.529Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 6.965Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.965Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23 -162.973 31.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -162.973 31.927Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 6.448 -30.315Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri11 13.354Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri11 -6.906 -30.315Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 351.784İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 351.784Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler39 -661.090 -341.766İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.172.230Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler29 -181.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.635.457 494.796Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.206 -27.059İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -230.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)148.011 -27.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler178.159 -203.122İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 178.159 -203.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 2.472.472 -681.177Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 8.569 161.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.249 1.145.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -17.249 1.145.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 175.952 -117.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-202.536 -179.573İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -320.134İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 117.598 -179.573Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -140.653 557.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.949 -162.152Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 242.949 -162.152Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.188.139 -1.704.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.946.191 21.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.958.467 32.491Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 5.958.467 32.491Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.276 -11.406Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -12.276 -11.406FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.950.806 2.299.903Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.950.806 4.801.002Kredilerden Nakit Girişleri9 -1.950.806Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.801.002Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.501.099Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.501.099YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-192.754 616.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -192.754 616.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 215.847 382.845DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.093 999.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 23.093 215.847Ticari Alacaklar8 338.557 269.705İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 219.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 118.583 269.705Diğer Alacaklar22.565 200.960İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.565 200.960Stoklar11 175.226 2.647.698Peşin Ödenmiş Giderler19.007 27.576İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 19.007 27.576Diğer Dönen Varlıklar175.509 418.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 175.509 418.458ARA TOPLAM753.957 3.780.244TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR753.957 3.780.244DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar741 505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 741 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 829.574Maddi Duran Varlıklar15 11.882.537 18.503.735Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.806 4.100Ertelenmiş Vergi Varlığı28 13.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.715.658 18.521.801TOPLAM VARLIKLAR13.469.615 22.302.045KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 962.553 3.004.027İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar962.553 3.004.027Banka Kredileri7 962.553 3.004.027Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.076.334 3.369.100İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.076.334 3.369.100Banka Kredileri7 3.076.334 3.369.100Ticari Borçlar475.663 499.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 475.663 499.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 360.440 184.488Diğer Borçlar469.360 671.896İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 310.546 630.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 158.814 41.216Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)70.114 210.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 70.114 210.767Kısa Vadeli Karşılıklar174.494 198.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 24.455Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 174.494 174.494ARA TOPLAM5.588.958 8.139.045TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.588.958 8.139.045UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 6.125.566 5.742.132İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.125.566 5.742.132Banka Kredileri7 6.125.566 5.742.132Uzun Vadeli Karşılıklar86.255 233.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 86.255 233.680Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 298.371 972.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.510.192 6.948.734TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.099.150 15.087.779ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.366.810 5.916.733Ödenmiş Sermaye26 10.650.000 10.650.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)26 -72.419 -72.419Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.871.715 13.354.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 10.871.715 13.354.664Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 10.912.152 13.404.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -40.437 -49.344Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 534.645 534.645Yasal Yedekler26 534.645 534.645Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 -16.040.594 -13.390.711Net Dönem Karı veya Zararı26 -4.595.444 -5.178.353Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.655 1.297.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.370.465 7.214.266TOPLAM KAYNAKLAR13.469.615 22.302.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 534.645 -12.001.073 -1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786Transferler-1.388.978 1.388.978Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.460 -2.807.169 -2.810.629 -181.149 -2.991.778Dönem Sonu Bakiyeler26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -74.520 534.645 -13.390.051 -2.807.169 8.263.401 2.118.607 10.382.008Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266Transferler-5.178.353 5.178.353Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17 -4.595.444 -4.595.461 -266.392 -4.861.853Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948Dönem Sonu Bakiyeler26 10.650.000 -72.419 18.907 10.912.152 -40.437 534.645 -16.040.594 -4.595.444 1.366.810 3.655 1.370.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.861.836 -2.983.010 -903.460 -873.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17 -8.768 -30.425 20.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -21 -11.913 -38.031 24.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4 3.145 7.606 -4.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4 3.145 7.606 -4.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17 -8.768 -30.425 20.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.861.853 -2.991.778 -933.885 -853.011Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-266.392 -181.149 -94.139Ana Ortaklık Payları-4.595.461 -2.810.629 -933.885 -758.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797863BIST