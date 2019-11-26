***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiDava Açılma TarihiDavanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ TarihiDavanın Konusuİcra davasıKarşı Taraf(lar)Kerim TunçyürekDavanın Tutarı493.842,78 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 12. İcra Müdürlüğü 2019/6366 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararHacizBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirket'ten 493.842,78 TL alacağı bulunan Kerim Tunçyürek tarafından icra davası açılmış olup Ankara 12. İcra Müdürlüğü'nün 2019/6366 E. yazısı ile Şirketimizin iştiraki olan Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki hisselerine TTK 145 ve İİK 94 maddeleri gereğince haciz konulmuştur. İşbu sebeplerden ötürü Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın satışı için başlatılan süreç askıya alınmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800546BIST