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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

26.11.2019 20:53
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
-
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
-
Davanın Konusu
İcra davası
Karşı Taraf(lar)
Kerim Tunçyürek
Davanın Tutarı
493.842,78 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 12. İcra Müdürlüğü 2019/6366 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Haciz
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirket'ten 493.842,78 TL alacağı bulunan Kerim Tunçyürek tarafından icra davası açılmış olup Ankara 12. İcra Müdürlüğü'nün 2019/6366 E. yazısı ile Şirketimizin iştiraki olan Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ndeki hisselerine TTK 145 ve İİK 94 maddeleri gereğince haciz konulmuştur. İşbu sebeplerden ötürü Diriiplik-Diriliş İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın satışı için başlatılan süreç askıya alınmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800546


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 12,02 170.185.308 % 19,96  
INTEM 8,85 11.773.111 % 19,92  
ANELE 2,76 25.802.957 % 18,97  
DERAS 2,91 65.441.039 % 15,48  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3919 7,4289 % 0,10  
Frank 5,7578 5,7924 % 0,41  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 6,86  
Altın Gr. 271 271 2,29  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
Çeyrek 431 441 -0,18  
Gümüş.Ons 17,09 17,11 0,20  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 63,24 63,24 0,62  
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