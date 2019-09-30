***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 19.09.2019 tarihinde almış olduğu bedelli sermaye artırımı kararı kapsamında yeni pay ihracına ilişkin gerekli tüm işlemleri yürütmek üzere İnvest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789190BIST