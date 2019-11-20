***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 00:16
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Etem ARAS, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yerine re'sen atama bilahare yapılacaktır, atamayı müteakip Kamuyu Aydınlatma Platfortmu'nda duyurulacaktır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799713
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7036
En Düşük
5,6955
18:056,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3206
En Düşük
6,3078
18:05269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -1,83
|Açılış
|: 269,73
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3439
|7,3807
|% -0,91
|
|Frank
|5,7302
|5,7647
|% -0,92
|
|Riyal
|1,5151
|1,5227
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|0,05
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|60,75
|60,75
|-1,69
|
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, UZERB, MARKA, OYLUM, EGCYH, MTRYO, DIRIT