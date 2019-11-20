***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2019 - 20.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'^nun bugünkü toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Burak Bayram YAMAN'ın 18.10.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Cihan TELLİ'nin,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Etem ARAS'ın 18.11.2019 tarihli istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Gökhan GÜL'ün,Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK 363. Maddesi uyarınca atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799847BIST