***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformun'da açıkladığımız üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu olumlu karşılanmış ve üretim faaliyetleri 3 ay süreyle durdurma kararı alınmıştır. 04.06.2019 tarihinde Kısa Çalışma Ödeneği Programı sonlandırılmış ve üretime devam kararı alınmıştır. Ancak bu süreçte yaşanan ticari alacaklarımızdaki aksamadan dolayı işletme sermayesi eksikliği giderilememiş ve alınan siparişler karşılanamamıştır. Dolayısıyla 04.06.2019 tarihinden itibaren Battaniye ve Halı Fabrikamızda üretim faaliyetimiz henüz başlayamamıştır. Akrilik üzerine üretim yapan işçilerimiz bu süreçde ücretli izne çıkarılmış ve 05.09.2019 tarihi itibariyle işçilerimizin tamamının iş akdi feshedilmiştir. Bugün itibariyle sadece %42 hissedarı olduğumuz ve 18.03.2019 tarihinde tekrar üretime başlayan iştirakimiz Diriiplik A.Ş. tarafında faaliyetimiz devam etmektedir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801039BIST